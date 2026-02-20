إعلان

تعليق العمليات في مطار فيينا مؤقتا بسبب تساقط الثلوج

كتب : مصراوي

12:57 م 20/02/2026

مطار فيينا

فيينا- (د ب أ)

أعلن مطار فيينا في النمسا توقف عملياته بشكل مؤقت اليوم الجمعة، حيث أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأخيرها.

وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء النمساوية(إيه.بي.إيه) إنه من المتوقع أن تشهد ساعات الصباح عددا قليلا من عمليات الإقلاع والهبوط. وتساقطت الثلوج بارتفاع حوالي 20 سنتيمترا خلال الليل.

وافادت تقارير بأن خدمات صيانة الطرق خلال الشتاء، تعمل بشكل متواصل منذ مساء أمس الخميس. وقد تم حتى الآن إزالة حمولة قرابة ألف شاحنة بإجمالي حوالي 15 ألف طن من الثلوج.

كما شهدت الطرق السريعة مشكلات كبيرة. فقد تم إغلاق طريق سريع مهم على مشارف العاصمة النمساوية بشكل مؤقت.

وأدى تساقط الثلوج الكثيف طوال الليل إلى حدوث اضطرابات في مطار ميونخ أيضا.

