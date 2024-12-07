جلسة تصوير شتوية.. دنيا سمير غانم تشارك متابعيها أحدث جلسة تصوير

مي عمر جريئة وجانا دياب مع والدها ونورين أبو سعدة في"الحريفة 2" ..10

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة دنيا سمير غانم، لجلسة تصوير شتوية، حرصت على مشاركتها مع جمهورها ومتابعيها، ونشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت دنيا في الجلسة وهي ترتدي إطلالة كاجوال من الجلد الطبيعي، وعلقت: "الحياة تستمر لكن الذكريات باقية"، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم بمسلسل "جت سليمة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية.

يذكر أن، دنيا سمير غانم تواصل تصوير فيلمها الجديد "روكي الغلابة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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