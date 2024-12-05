نادية الجندي ومايكل دوجلاس ويسرا اللوزي.. 10 صورة من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

يشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة، حضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما حول العالم.

وجاء بين أبرز الحضور النجمة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة يسرا اللوزي، الفنان ظافر العابدين، المخرج العالمي سبايك لي رئيس لجنة التحكيم، والممثل العالمي مايكل دوجلاس، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عمر منسي.

وكشف عدد من النجوم والإعلاميين المصريين والعرب خلال الساعات القليلة الماضية، عن توجههم لحضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي وهم الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد فراج، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة هند صبري، الفنان محمد الشرنوبي، الفنان عمر السعيد وحرصوا على التقاط صورة تذكارية.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

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