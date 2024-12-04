أحمد الفيشاوي ينشر صورة تجمعه بـ أحمد داود وبوسي شلبي

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة تجمعه بالفنان أحمد داود والإعلامية بوسي شلبي.

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلاً: "مع أخويا النجم الموهوب أبو قلب طيب أحمد داود بحبك يا أجدع الناس، وطبعاً مع الإعلامية المخضرمة بوسي شلبي".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عاش حالة من النشاط الفني خلال هذا العام 2024، حيث شارك بثلاث أفلام وهم بنقدر ظروفك وعادل مش عادل وأيضا فيلم السيستم.

اقرأ أيضًا:

أحمد السبكي يطرح بوسترات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" استعدادًا لعرضه بالسينمات

داليا مصطفى تنشر صور لها وتعلق: "دي من أصعب فترات حياتي"

طرح البوستر الرسمي لفيلم "فقرة الساحر"

في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

"حرمة الموت" منها.. الموسيقيين تحقق مع شيرين في 3 اتهامات