لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحمد الفيشاوي ينشر صورة تجمعه بـ أحمد داود وبوسي شلبي

10:30 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

الفنان أحمد الفيشاوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة تجمعه بالفنان أحمد داود والإعلامية بوسي شلبي.

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلاً: "مع أخويا النجم الموهوب أبو قلب طيب أحمد داود بحبك يا أجدع الناس، وطبعاً مع الإعلامية المخضرمة بوسي شلبي".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عاش حالة من النشاط الفني خلال هذا العام 2024، حيث شارك بثلاث أفلام وهم بنقدر ظروفك وعادل مش عادل وأيضا فيلم السيستم.

أحمد الفيشاوي1

اقرأ أيضًا:

أحمد السبكي يطرح بوسترات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" استعدادًا لعرضه بالسينمات

داليا مصطفى تنشر صور لها وتعلق: "دي من أصعب فترات حياتي"

طرح البوستر الرسمي لفيلم "فقرة الساحر"

في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

"حرمة الموت" منها.. الموسيقيين تحقق مع شيرين في 3 اتهامات

الفنان أحمد الفيشاوي انستجرام أحمد الفيشاوي أحمد داود وبوسي شلبي أحمد الفيشاوي بصورة مع أحمد داود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رياح وأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل
زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط