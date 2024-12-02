عبير صبري: "أحلم بتقديم شخصية داليدا في عمل فني"

كتب - معتز عباس:

حلَّت الفنانة عبير صبري، ضيفة ببرنامج "كلاكيت"، تقديم لينة الطهطاوي،ـ على إذاعة راديو "نجوم.إف.إم".

وقالت صبري: "أنا هدفي إني أعمل شغلي صح وأكون مشغولة بنفسي فقط ولا باصة للي جنبي ولا أبص لورقة اللي جنبي، وساعات بيحصلي كده من الآخرين، لكن اللي بيخليني أحب نجاح الناس إني ببص لشغلي وبروح أطلع الجهد اللي حضرته وبالتالي مايبقاش شايفة حاجة تانية".

وعبرت عن أمنيتها في تقديم شخصية الفنانة الراحلة داليدا، قائلة: "أنا أعمل داليدا، داليدا حلمي المرعب، لدرجة أنا بزعل لما ألاقي حد بيقول عاوز أعمل داليدا، والقصة ما وراء داليدا، هي بالنسبة لي شخصية درامية عميقة وإنسانية ونسائية وتجسيد لمشاعر الحب والضعف والاكتئاب عند المرأة".

وأضافت: "عندها إشكاليات مع الموت كل الناس اللي حبتهم ماتوا، ومع الكبر في العمر وحاجات كتير أوي عميقة وإنسانية، وبشوف إني شبهها في العاطفة، أنا عاطفية ورومانسية جدًا وساذجة في الرومانسية، أنا برج الحوت، وبغير لكن مش الغيرة الحمقاء".

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يذكر أن آخر أعمال عبير صبري، كان مسلسل "حدوتة منسية" وشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

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