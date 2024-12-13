ليلة استثنائية.. تامر حسني وآدم يشعلان حماس الجمهور بحفلهما في"موسم الكويت" (صور)

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كتب- هاني صابر:

شهد الجمهور الكويتي ليلة غنائية استثنائية جمعت بين نجم الجيل تامر حسني والمطرب آدم في حفل من إنتاج وتنظيم Pacha Group ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي في قاعة الآرينا .

الحفل جذب حشودا جماهيرية كثيفة توافدت إلى القاعة قبل ساعات من بدء الفعالية، مدفوعة بالحماس للقاء النجمين، اللذين قدّما مفاجأة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاجأ الجمهور خلال فقرة تامر بصعود آدم إلى المسرح ليشارك تامر أداء أغنية “بنت الأيه”.

وعقب صعود آدم إلى المسرح احتضن تامر قائلاً: “تحية كبيرة للنجم تامر حسني”.

بدوره أثنى "تامر" على صوت آدم، قائلاً: “واحد من أجمل الأصوات في الوطن العربي”، بينما أدى الثنائي الأغنية معاً وسط تفاعل جماهيري عارم، جعل اللحظة واحدة من أبرز أحداث الحفل.

وقدّم الحفل الإعلاميان أسرار السعيد وعبدالله مال الله، واستُهلت الأمسية بوصلة غنائية للنجم آدم، الذي صعد إلى المسرح برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعرب آدم، عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي، مشيراً إلى أن الحفل يتزامن مع عيد ميلاده، قائلاً: “هذا اليوم هو أحلى عيد ميلاد في حياتي”.

وافتتح "آدم" وصلته بأغنيته الشهيرة “كيفك إنت”، تلتها أغنيات “في حدا بده إياك”، “تعا”، و“أول حبيب”. كما أهدى الجمهور أداءً مميزاً لأغنيات خليجية مثل “قرار صعب” و“تخيليني”، إلى جانب باقة متنوعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.

مع اقتراب نهاية وصلة آدم، بدأ الجمهور يهتف بحماس استعداداً لاستقبال تامر حسني. وصعدت فرقة تامر الموسيقية إلى المسرح، أعقبتها الألعاب النارية التي أعدّها الفنان أحمد عصام، ليظهر تامر وسط تصفيق من الحضور.

ورحّب "تامر" بالجمهور، معبّراً عن سعادته بالغناء في الكويت، قائلاً: “فخور بالغناء في الكويت، وتحية خاصة إلى الحضور من جميع الجاليات العربية”.

واستهل تامر فقرته بأغنية “معلمين”، وتبعتها “هرمون السعادة” و“كل مرة”. واستمر بتقديم أشهر أغانيه مثل “بنت الأيه”، “عينينا بتحبك”، و“أنا تعبان من غيرك”. كما داعب الجمهور ببعض العبارات باللهجة الكويتية، ما أضاف أجواءً مرحة للحفل.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي للجهة المنظمة Pacha Group حسين موسى، عن سعادته بنجاح الحفل والأصداء الإيجابية التي حققها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الجمهور هو المقياس الحقيقي للنجاح، ووجه شكره إلى فريق العمل الذي بذل جهوداً كبيرة لإخراج الحفل بهذه الصورة الاستثنائية.

وشدد موسى على أن "موسم الكويت" قدم صور مختلفة للترفيه في الكويت، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت.