دعم صنّاع الأفلام في آسيا وعروض عالمية وندوات بخامس أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

قدّم اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعاليات احتفت بصناعة السينما المحلية والعالمية، تضمنت، الإعلان عن شراكة بين مؤتمر المحتوى التجاري الآسيوي وصندوق البحر الأحمر ، وجلسات حوارية مع أربعة من رواد صناعة السينما العالمية: الممثل العالمي أندرو جارفيلد، والمخرج المصري محمد سامي، والمخرج الأمريكي مايكل مان، والممثلة الهندية شرادها كابور. بالإضافة لعروض حصرية لأحدث الأفلام المحلية والعالمية بحضور طاقم العمل ونخبة صنّاع السينما، وشراكات عالمية ترتقي بالقطاع إلى آفاق جديدة.



الجلسات الحوارية



استضافت الجلسات الحوارية روّاد الصناعة من الممثلين والمنتجين والمخرجين من العالم العربي، وبوليوود، وهوليوود، من بينهم جلسة حصرية مع محمد سامي، ناقش خلالها دور الإخراج في نجاح المسلسلات التّليفزيونيّة، ودور الأبطال، ومساهمتهم الحقيقيّة، والعلاقة بين المخرج وممثّله، ومتى يكون المخرج هو المؤلّف نفسه.



كما استضافت الجلسات الحوارية، مايكل مان، المخرج الأمريكيّ الأسطوريّ، وشارك "مان" مع حضور الجلسة مشروعه المفضل، وهو موقع إلكتروني تفاعلي لفيلمه "فيراري" ويُبرز هذا الموقع تفاصيل دقيقة لكل جانب من جوانب عملية التحضير والإنتاج للفيلم، مما يعكس اهتمامه العميق بكل تفاصيل العمل السينمائي.



وتحدث بشغف عن أهمية فهم كل عنصر من عناصر الشخصية وقصتها، لكل من الممثل والمخرج، موضحًا أهمية هذا الفهم لتعزيز جودة الأداء وسرد القصة. كما عرض فيلم قصير يتضمن لقطات من جميع أعماله من ضمنها فيلم "هيت" ومسلسلي "بوليس ستوري"، و"ميامي فايس".



السجادة الحمراء



استقبلت السجادة الحمراء، في اليوم الخامس للمهرجان، أبطال وطاقم عمل فيلمي "عبدو وسنية" و"سنو وايت" في العرض العالمي الأول لهما. وكان من بين الحضور إنجي الجمال، مريم شريف، صوفة، كريم فهمي، عمرو ديزل، نهال كمال، ومحمد جمعة، الذين حظوا باستقبال حافل وأجواء احتفالية مفعمة بالحماس.



كما شهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي "العوالم المفقودة مع بيتاني هيوز: الأنباط"، إلى جانب العرض الأول لفيلم "تذوق الثورة". واستمتع جمهور المهرجان بالعروض الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لباقة متميزة من الأفلام، من بينها "ك-بوبس"، "عايشة"، "طريق الحرية"، و"قطار الأشباح."



بالإضافة لفيلم "نحن نعيش في الزمن"، الذي عُرِض كجزء من برنامج "روائع العالم". حيث سار النجم أندرو جارفيلد على السجادة الحمراء مع المنتج أندرو أكلاند والضيوف شرادا كابور، وجيريمي رينر، وبينديكت كومبرباتش. كما أقيم العرض الأول لفيلم "دموع التماسيح" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما احتفل فريق عمل فيلم "ثقوب" بالعرض الأول لفيلمهم في دول مجلس التعاون الخليجي.



صندوق البحر الأحمر يرسخ حضوره في آسيا



شهد اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي إعلان خطوة جديدة في رحلة توسع صندوق البحر الأحمر، القوة الديناميكية في عالم تمويل الأفلام السعودية والعربية والأفريقية، نحو آسيا. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الالتزام الذي بدأ منذ أكثر من عام، مع توقيع مذكرة تفاهم جديدة تدعم توسع الصندوق وتفتح الباب أمام المشاريع الآسيوية لتقديم طلباتها ابتداءً من عام 2025.



وشجع مدير صندوق البحر الأحمر للأفلام، عماد إسكندر، صناع الأفلام الآسيويين على مشاركة أعمالهم مع الصندوق قائلًا: "نريد أن نساعدكم على تحويل قصصكم ومشاريعكم من فكرة إلى واقع ملموس، نريدكم أن ترووا قصصاً من مجتمعاتكم، قصصاً تمثلكم وتحاكي واقعكم."



وأضاف: "لقد مولنا حتى الآن 250 فيلمًا وسيزداد العدد بحلول نهاية العام من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولدينا أكثر من 160 ترشيحًا عالميًا عبر العديد من المهرجانات حول العالم وحصدت الأفلام المدعومة 113 جائزة منها."



لدعم هذه الجهود، شهد اليوم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين صندوق البحر الأحمر ومؤتمر المحتوى التجاري الآسيوي. تهدف هذه الشراكة إلى تشجيع صناع الأفلام الآسيويين على تقديم مشاريعهم للصندوق.



سوق البحر الأحمر



شهد اليوم الثالث من فعاليات سوق البحر الأحمر السينمائي باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والحوارات التي تستهدف تعزيز صناعة السينما محليًا وعالميًا.



تضمت فعاليات "ندوات السوق"، جلسة بعنوان "كسر الحواجز"، حيث تعرف الحضور على أمثلة حديثة لقصص محلية ناجحة أثرت على الساحة الدولية، بالإضافة إلى نصائح من الخبراء حول كيفية اكتشاف ورعاية القصص المحلية من قبل المتخصصين الدوليين. وأدار الحوار روج ساذرلاند (رئيس مشارك لقسم تمويل الإعلام ورئيس مشارك لمجموعة الأفلام الدولية في وكالة كرييتف أرتست)، بحضور المتحدثين، ميغ تومسون (نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى العالمي في جلوبال جيت إنترتينمنت)، باربرا تيكسيرا (الرئيسة التنفيذية والمنتجة التنفيذية في أنونيموس كونتنت البرازيل)، ولورنزو دي مايو (رئيس دي مايو إنترتينمنت)، وعلاء فادن (الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة تلفاز 11).



كما تخلل اليوم الخامس من المهرجان، إعلان شركة "تريو" عن إطلاق تطبيق "Directions" المنصة الشاملة المصممة لدعم جميع جوانب مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج في المملكة العربية السعودية. ويقدم التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات من بينها، المساعدة في الحصول على التصاريح والموافقات، واستكشاف مواقع التصوير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتنسيق السكن والنقل والتأمين، توفير أطقم عمل وممثلين ومعدات أساسية محترفة. مما يسهم في صياغة مستقبل السينما في المملكة.

تأتي الدورة الرابعة من المهرجان حاملة شعار للسينما بيت جديد، وشهد حفل الافتتاح تواجد عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: يسرا، ويل سميث، مايكل دوجلاس، كاثرين زيتا جونز، ليلى علوي، مي عمر، ياسمين صبري، أمينة خليل، ماجدة زكي، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، ماجد المصري، إلهام شاهين، آسر ياسين، أحمد حلمي، منى زكي.