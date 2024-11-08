بالصور.. سهر الصايغ توثق رحلة تكريمها بالمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بدورته الـ 13

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة سهر الصايغ، عن صور جديدة من تواجدها في المغرب، ضمن تكريمها على هامش فعاليات المهرجان الدولي المغاربي للفيلم في دورته الثالثة عشر هذا العام.

ونشرت الصايغ، صورا لها لحظة وصولها، وتجولها بعدد من المناطق السياحية هناك، حيث حرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية لتكون بمثابة ذكرى لها، وعلقت: "المغرب الشقيق، المهرجان الدولي المغاربي للفيلم".

احتفت إدارة المهرجان بعدد من الأسماء الفنية خلال حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، ومن بينهم السيناريست الموريتاني عبد الرحمان سيساكو، والممثلة المصرية سهر الصايغ، وأعربت الصايغ عن سعادتها بالتكريم وتواجدها في المغرب وأن كلما زارتها تجد رقيًا وحبًا لدى الجمهور المغربي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سهر الصايغ بالجزء الرابع من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، سهر الصايغ تشارك ببطولة عدد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها الجزء الخامس من مسلسل "المداح" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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