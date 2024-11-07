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مدير تصوير مسلسل "نقطة سودة" تامر جوزيف: "الجمهور هيشوف صورة مختلفة بأسلوب جديد"

04:29 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    مدير تصوير مسلسل نقطة سودة تامر جوزيف (4)
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    مدير تصوير مسلسل نقطة سودة تامر جوزيف (5)
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    مدير تصوير مسلسل نقطة سودة تامر جوزيف (6)
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    مدير تصوير مسلسل نقطة سودة تامر جوزيف (7)
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    مدير تصوير مسلسل نقطة سودة تامر جوزيف (8)
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    مدير تصوير مسلسل نقطة سودة تامر جوزيف (2)
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كتب - هاني صابر :

كشف مدير تصوير مسلسل "نقطة سودة" تامر جوزيف، بأن العمل تم تصويره بالكامل في لبنان وكأن أحداثه بمحافظة الإسكندرية.

وقال جوزيف، في بيان صحفي: "الجمهور المصري و العربي هيشوف صورة مختلفة بأسلوب جديد في المسلسل".

وأضاف: "المسلسل اجتماعي وتشويقي تدور أحداثه في 50 حلقة، حول امبراطورية السيوفي التي تهدد بالانهيار بعد عدة حوادث قتل مجهولة وتاريخ العائلة الأسود الذي يهدد وجودها".

مسلسل"نقطة سودة" يعرض قريبا، ويخوض بطولته أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل نقطة سودة تامر جوزيف محافظة الإسكندرية
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