لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

10 صور لـ داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

08:16 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق - محمود عبدالناصر:

تألقت الفنانة داليا مصطفى على "السجادة الحمراء" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ45.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

داليا مصطفى داليا مصطفى على السجادة الحمراء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ساندرا نشأت عن حسين فهمي: "فخورين أنه مكمل المسيرة ورمز مشرف وربنا معاه في الانتقادات"

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية