مدحت العدل ينشر صورا مع الهضبة ويسرا بحفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى

كتب- هاني صابر:

حضر السيناريست والكاتب الكبير مدحت العدل، حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

ونشر العدل، صورا له من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك لهشام طلعت مصطفى على زفاف نجلته.. كانت ليلة جميلة مليئة بالفرح، نتمنى لهم حياة مليئة بالسعادة".

وظهر مدحت العدل في الصور بصحبة الهضبة عمرو دياب والنجمة الكبيرة يسرا.

وأحيا عمرو دياب، حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي أقيم تحت سفح الأهرامات، وشاركه الغناء المطرب راغب علامة.

على جانب آخر، كان عمرو دياب، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ساهرا على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، وعاش جمهور وضيوف المهرجان ليلة مبهرة مع عمرو دياب الذي صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ".

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