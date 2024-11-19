أحدث ظهور لـ أحمد السقا وزوجته مها الصغير بصحبة هبة الأباصيري.. والأخيرة تُعلق

كتب - معتز عباس:

فاجئ الفنان أحمد السقا، زوجته الإعلامية مها الصغير والإعلامية هبة الأباصيري، ودخل عليهم الأستوديو أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني.

ونشرت الإعلامية هبة الأباصيري صورة تجمعها بالسقا وزوجته مها الصغير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أحلي مفاجأة دي ولا إيه أختي وأخويا اللي هو في نفس ذات الوقت جوز أختي، من كواليس البرنامج.. عتاولة 2، واسأل التاريخ هيقولك".

جدير بالذكر أن أحمد السقا شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "العتاولة" مع كوكبة من نجوم الفن، بينهم: طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، نهى عابدين، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، زينب العبد، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وعُرض لـ أحمد السقا مؤخرًا فيلم "السرب" بطولة محمد ممدوح، صبا مبارك، نيللي كريم، دياب، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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