خطفت الفنانة آمال ماهر الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا.

تفاصيل إطلالة آمال ماهر

ونشرت آمال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مميزة وساحرة.

وارتدت آمال فستان سهرة طويل بتصميم مميز، مليء بالتطريزات اللامعة، ولونه ذهبي مائل للبيج، أبرز جمال قوامها ومنحتها حضورًا لافتًا على موقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر يا فنانة"، "تحفة الفستان"، "أجمل من ارتدت"، "أبدعت وتألقت"، "حلوة أوي"، "زي العسل".

آمال ماهر تحيي حفلين في فرنسا وهولندا

وتستعد آمال ماهر لإحياء جولتها الأوروبية خلال شهر يونيو المقبل، حيث تبدأ بحفل يوم 19 يونيو على مسرح TivoliVredenburg في هولندا، ثم تحيي حفلًا آخر يوم 20 يونيو على مسرح Casino de Paris بالعاصمة الفرنسية باريس.

