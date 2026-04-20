بمشاركة 60 طفل وطفلة.. نتاج ورش تدريب مهرجان المنصورة لسينما الأطفال

كتب : منال الجيوشي

02:00 ص 20/04/2026
    تعرف على نتاج ورش تدريب مهرجان المنصورة لسينما الأطفال (2)
    تعرف على نتاج ورش تدريب مهرجان المنصورة لسينما الأطفال (3)

اختتم مساء السبت برنامج ورش التدريب الأول الذي نظمه مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 60 طفل وطفلة بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة

وقالت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف رئيسة المهرجان، إن ورش التدريب نتج عنها فيلم رسوم متحركة قصير تحت إشراف المخرج مختار طلعت والمخرجة رباب الدفراوي، كما نتج عن ورشة الكتابة الإبداعية 14 قصة تحت إشراف الكاتب عبده الزراع، فيما تعلم المشاركين في ورشة الإخراج مبادئ الإخراج وكيفية اختيار الكادرات تحت إشراف المخرج محمد حمدي.

كما أعربت عن سعادتها بتفاعل الأطفال وأولياء أمورهم في أول برنامج تدريب ينظمه المهرجان قبل إنطلاقه في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، موضحة أن هذا التفاعل سيدفعها لتكرار التجربة مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وأضافت: ورش التدريب عقدت تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ جوهر نبيل، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والأستاذة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الموهوبين والمبدعين بالوزارة، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، والأستاذ طارق دهب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتورة ولاء يحيى مدير الإدارة ومنسق ومشرف المهرجان بالوزارة.

واستمرت ورش التدريب لمدة 4 أيام كانت بمثابة شرارة بدء العمل في المهرجان الذي سيسعى لمواصلة نشاطه طوال العام من خلال شراكات مع كيانات ومؤسسات حكومية ودولية ومنظمات المجتمع المدني.

كما حرص عدد من مبدعي المنصورة على زيارة الورش وتشجيع الأطفال وكان في مقدمتهم الكاتب والروائي الكبير أحمد صبري أبوالفتوح الذي أثنى على الفكرة وأشاد بجهود المدربين.

