إعلان

"جدع وشيك".. يارا السكري تكشف مواصفات فتى أحلامها في “صاحبة السعادة”

كتب : معتز عباس

12:49 ص 20/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حلت الفنانة يارا السكري ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة دي ام سي.

وكشفت يارا السكري، مواصفات فتى احلامها، مشيرة إلى أنها تريد فتى أحلامها بمواصفات معينة بسيطة وعادية.

وقالت: "بشوف نفسي بنت بـ 100 راجل.. واحب الراجل اللي عنده ذكاء عاطفي.. وأحب الراجل اللي ماهونش عليه ومهونش عليه زعلي ويراضيني أول بأول".

وأجرت الإعلامية إسعاد يونس تحليل نفسي لـ يارا السكري، وكشفت فيه عن مواصفات رجل أحلامها: "مش فارقة معايا يكون بشنب أو من غير شنب، تكون دقنة مهندمة ومتربة مش منعكشة، مش بميل للرجل الأصلع لازم يكون بشعر".

وأضافت: "اللون يكون بين الأبيض والأسمر خمري يعني، يكون رياضي وبيعمل وناجح، يكون ابن بلد وجدع وشيك مشهور عنه إنه شخص ناجح وكويس مشهور بسمعة جيدة، أتمنى يكون طويل لأني طويلة، بلاش يكون من ايجيبت مستحملوش، عادي لو سبق له الزواج، أول حرف من اسمه زي ما يكون".

وتابعت: "بحب أكون طفلة مع الرجل ومش أكون ام له علشان الدلع.. وبغير على الحاجات اللي تستحق واتكسف أبين الغيرة.. وأتمنى يكون طويل وممكن يكون سبق له الزواج وابن بلد وشيك ومصري مش من ايجيبت".

ماذا قدمت يارا السكري في دراما رمضان

شاركت الفنانة يارا السكري في بطولة مسلسل "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، والذي ضمن عددً من النجوم أبرزهم أحمد العوضي، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وبسام رجب.

أحدث الموضوعات

هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
أخبار مصر

هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
"المكالمة الأخيرة".. محامي أسرة ضياء العوضي يروي ما حدث قبل الاختفاء والوفاة
حوادث وقضايا

"المكالمة الأخيرة".. محامي أسرة ضياء العوضي يروي ما حدث قبل الاختفاء والوفاة
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

