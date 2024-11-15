أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز.. وكريم فهمي يعلق (فيديو)

بعد عرض حلقاته الأولى.. ماذا قال الجمهور عن مسلسل "نقطة سودة"؟

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو لها من أحدث ظهور.

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

وتفاعل الفنان كريم فهمي مع صورتها، وعلق: "ما كفاية حلاوة بقى". بينما علق المؤلف عمرو محمود ياسين "رايحة بين على فين". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا صباح الحلويات" ، "وحش الكون" ، "فيه جمال كدة بأمانة" ، "ما هذا الجمال" ، "ياسمين انتي مرسومة رسم ما شاء الله قمر" ، "السكر".

وتخوض ياسمين عبدالعزيز موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وآخرين، وتأليف عمرو محمود ياسين.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" الذي عرض عام 2023، وشاركها البطولة: أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل، ومن إخراج مصطفى فكري.