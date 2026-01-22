أول تعليق من جودي شاهين بعد حصدها لقب "ذا فويس" بموسمه السادس

تحدثت المطربة المغربية دنيا بطمة، عن أزمة فترة سجنها بعد قضاء عام كامل داخل سجن الوداية بمراكش، لتنفيذ حكم قضائي في قضية الحساب المثير للجدل حمزة مون بيبي.

وقالت دنيا بطمة في لقائها على منصة وقناة المشهد، وهى تبكي: "فيه أزمتي لم أجد سوى عائلتي، وفراق بناتي كان صعب عليا، وأي حد معندوش عائلة ده مسكين والله لأنه في أوقات صعبة مش هيلاقي غير العائلة جنبه وناس قليلة".

وأضافت: "وكان الفراق صعب عن بناتي، واللي يحس بيها اللي مجربها، وأمي كانت متولية بناتي ودي من الحاجات اللي عمري ما أنساها، كانوا بيقولوا لـ بناتي إني مسافرة بناتي مساكين".

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا في حق بطمة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهرا.

وتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا بطمة في إطار متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وأُدينت "بطمة" أيضا ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.