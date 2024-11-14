"فخورين باللي عمله وقدم صورة محترمة للفنان المصري".. الجمهور يشيد بكلمة حسين فهمي في افتتاح القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محرك البحث جوجل إلى جانب تريند عدد من مواقع التواصل الاجتماعي منها "X" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد كلمته في حفل افتتاح المهرجان الذي شهد حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما.

وظهر الفنان الكبير حسين فهمي فور وصوله على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان، مرتديًا "دبوس" عليه علم فلسطين، وحرص "فهمي" على دعم الشعب الفلسطيني، قائلا: "قررنا أن نتضامن مع أشقائنا بغزة وعلى مدار سنوات طويلة القضية الفلسطينية هي قضية مصر، ومن مكاني كرئيس مهرجان القاهرة أعرب عن تضامنا مع غزة وفلسطين ولبنان التي عانت سنوات".

وحرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإشادة بكلمته التي تضامن خلالها مع الشعب الفلسطيني واللبناني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا قضية الشعب المصري المهموم بها، كما كشف في وقت سابق عن عدم وجود أي رعاة تدعم الكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة، وأن جميع رعاة المهرجان هذا العام هم مصريين.

وجاءت تعليقات الجمهور ورواد السوشيال ميديا، كالتالي: "كل الشكر والتقدير للفنان حسين فهمي ورفضه التعاون مع الرعاة الداعمين للكيان المحتل وقدم صورة محترمة لما يجب أن يكون عليه الفنان المصري والعربي المهموم بقضايانا لفتة جميلة تستحق الشكر، دائمًا فيها حاجة حلوة، تحية عظيمة لفنان عظيم يترأس مهرجان عظيم وعريق، أنا فخورة باللي عمله الفنان حسين فهمي، تحية للفنان حسين فهمي مش بس عشان رفض رعاية شركات المساعدة للاحتلال لمهرجان القاهرة لأ وكمان عشان علم فلسطين اللي منور البدلة، قضية فلسطين قضية اتربينا عليها طول عمرنا وهتفضل قضيتنا".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

يذكر أن، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام تقام في الفترة من 13-22 نوفمبر 2024.

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