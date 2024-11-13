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مي سليم وميس حمدان يخطفان الأنظار على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

11:37 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
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    مي سليم تبهر حضور مهرجان القاهرة
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    مي سليم تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    ظهور لافت لمي سليم
  • عرض 15 صورة
    مي سليم تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 15 صورة
    مي سليم تتألق في مهرجان القاهرة بفستان اسود
  • عرض 15 صورة
    ظهور مميز لـ مي سليم في مهرجان القاهرة
  • عرض 15 صورة
    ميس حمدان بفستان مميز
  • عرض 15 صورة
    ميس حمدان تتألق في مهرجان القاهرة أمام عدسات الكاميرات
  • عرض 15 صورة
    ميس حمدان تتألق في مهرجان القاهرة بفستان اسود
  • عرض 15 صورة
    ميس حمدان تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 15 صورة
    مي سليم جميلة في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 15 صورة
    ميس حمدان في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    ميس حمدان في مهرجان القاهرة السينمائي ال45
  • عرض 15 صورة
    ميس حمدان تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

توافد عدد من نجوم الفن وصناع السينما على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وخطفت مي سليم وميس حمدان الأنظار على "الريد كاربت" من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي رئيس المهرجان، وليلى علوي، وداليا مصطفى، وبسمة حسن، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، وجوري بكر، وهنادي مهنا، طه دسوقي، محمود قابيل، نبيلة عبيد، صفية العمري، وغيرهم.

عدد كبير من نجوم الفن، كانوا حريصين على إحياء القضية الفلسطينية، سواء بارتداء علم فلسطين، أو الوشاح الفلسطيني، في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مي سليم على ريد كاربت مس حمدان على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
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