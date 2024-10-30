تعليق جديد من أسرة الكينج محمد منير بخصوص حالته الصحية

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت - منى الموجي:

أكدت أسرة الفنان الكبير الكينج محمد منير، أنه بخير وقريبا يستعيد نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله الأيام الماضية بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد وأيضا حرصه الشديد على المشاركة في احتفالات أكتوبر وهو أمر استلزم دخوله برغبته للمستشفى قبل يومين للاطمئنان وإجراء فحوصات طبية.

وحسب تأكيد أسرة النجم الكبير محمد منير فإنه بخير وهو محاط بكامل عائلته، ويلاقي كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفى الذي أجري فيه الفحوصات الطبية قبل يومين.

وأكدت أسرة منير، أنه سيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني كلها بهجة وسعادة واغاني عن مواضيع مختلفة تلمس احاسيس الناس.