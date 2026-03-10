أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحات جديدة، كشف فيها عن استراتيجية الاحتلال في تدمير القدرات الاستراتيجية لطهران، مؤكدا أن العمليات العسكرية الحالية تأتي استكمالا لما وصفه بـ "سحق" المشروع الإيراني في مواجهات سابقة.

تفكيك "الترميم الإيراني"

أكد نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي نجح في سحق القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية خلال الحرب السابقة، مشيرا إلى أن العمليات الجارية الآن تهدف إلى تدمير ما قام النظام الإيراني بـ "ترميم وإصلاح" من تلك القدرات.

وشدد رئيس وزراء الاحتلال على أن الهدف هو ضمان عدم استعادة طهران لقوتها الردعية أو برنامجها النووي بشكل نهائي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

فاتورة حرب باهظة

على الصعيد الداخلي، اعترف نتنياهو بضخامة الكلفة الاقتصادية للمواجهة، قائلا: "نحقق إنجازات كبيرة ومفصلية في هذه الحرب، لكن الأمر مكلف جدا على خزينة الدولة"، كاشفا عن حاجة إسرائيل لـ "عشرات المليارات الإضافية" من الميزانية لتمويل العمليات العسكرية المستمرة وتغطية نفقات التسليح والتحركات الميدانية.

تأتي تصريحات بنيامين نتنياهو وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.