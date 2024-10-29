أشرف زكي ينعى حسن يوسف: "في ذمة الله الأخ الأكبر والصديق الغالي"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل حسن يوسف الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا:

وكتب "زكي"، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "في ذمة الله الأخ الأكبر والصديق الغالي المحترم صاحب البسمة صاحب الرصيد الإنساني العظيم".

وأعلن خبر الوفاة محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

اقرأ أيضًا:

أول منشور من نجل الفنان الراحل حسن يوسف:" ببالغ الألم أنعي والدي"

نادية الجندي تنعى حسن يوسف:" أعماله الخالدة ستعيش في قلوبنا"