إعلان

وفاة الملحن محمد عزت.. تعرف على مكان الجنازة والعزاء

كتب : مصراوي

01:11 ص 21/01/2026

الملحن محمد عزت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


توفي صباح اليوم الأربعاء، الملحن محمد عزت، ومن المقرر إقامة الجنازة بمنطقة حدائق الأهرام.

وأعلنت الفنانة فاطمة محمد عن وفاة الملحن محمد عزت، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل الي رحمة الله تعالي أخي الغالي وأخو زوجي الملحن الكبير محمد عزت".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدًا إن شاء الله في مسجد الصباح بمشعل، آخر شارع الهرم، والعزاء بمسجد حدائق الجنة بجوار معلوم شارع 5 أ هضبة الأهرام البوابة الأولى".

وتابعت: "ادعوا لمحمد بالرحمة والمغفرة وكل اللي يعرفه واللي مايعرفوش يقرأ له علي قد مايقدر، ومن بخل فإنما يبخل على نفسه".

الملحن محمد عزت وفاة الملحن محمد عزت وفاة محمد عزت الفنانة فاطمة محمد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
زووم

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
14 لاعبًا مقابل 10 ملايين يورو.. صفقات متبادلة بين الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

14 لاعبًا مقابل 10 ملايين يورو.. صفقات متبادلة بين الزمالك وبيراميدز
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان