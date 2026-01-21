وفاة الملحن محمد عزت.. تعرف على مكان الجنازة والعزاء



توفي صباح اليوم الأربعاء، الملحن محمد عزت، ومن المقرر إقامة الجنازة بمنطقة حدائق الأهرام.

وأعلنت الفنانة فاطمة محمد عن وفاة الملحن محمد عزت، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل الي رحمة الله تعالي أخي الغالي وأخو زوجي الملحن الكبير محمد عزت".

">

وأضافت: "صلاة الجنازة غدًا إن شاء الله في مسجد الصباح بمشعل، آخر شارع الهرم، والعزاء بمسجد حدائق الجنة بجوار معلوم شارع 5 أ هضبة الأهرام البوابة الأولى".

وتابعت: "ادعوا لمحمد بالرحمة والمغفرة وكل اللي يعرفه واللي مايعرفوش يقرأ له علي قد مايقدر، ومن بخل فإنما يبخل على نفسه".