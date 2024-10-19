إعلان

جلسة تصوير لـ سارة سلامة وسط الأشجار.. والجمهور يغازلها (صور)

01:23 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سارة سلامة (4)
  • عرض 6 صورة
    سارة سلامة (5)
  • عرض 6 صورة
    سارة سلامة (3)
  • عرض 6 صورة
    سارة سلامة (2)
  • عرض 6 صورة
    سارة سلامة (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير لها وسط الأشجار وأجواء الطبيعة.

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، قمر، الحلوة، زي العسل، جميلة يا سارة، وبعدين في الحلاوة دي".

يذكر أن، سارة سلامة تشارك في مسلسل "نقطة سوداء" بطولة الفنان أحمد فهمي، الفنانة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

اقرأ أيضا:

30 صورة من حفل خطوبة منة عدلي القيعي بحضور نجوم الفن

خالد الصاوي يفقد 20 كيلو من وزنه ويحذر من حقن التخسيس: "عملتلي كارثة"

سارة سلامة نجوم الفن جلسة تصوير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حبة دواء للروح تشفيها".. ماذا قالت أصالة عن أغنيتها "بعض الأحيان"؟

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو