دخل المطرب الكبير محمد ثروت قوائم تريند موقع "جوجل"، عقب خضوعه لجراحة استئصال المرارة في إحدى المستشفيات.

وأعلن الفنان أحمد ثروت، نجل المطرب الكبير، عن تفاصيل حالة والده الصحية، وذلك عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، إذ كتب: "خضع الوالد لعملية استئصال المرارة، والحمد لله تمت بنجاح، وكان التدخل حساساً لكونه خضع لعمليات قلب خلال السنتين الماضيتين، وهذا جعل الحالة تحتاج عناية واهتماماً خاصاً… لكن بفضل وكرم ربنا ثم دعواتكم، عدّت العملية على خير".

تطورات حالة محمد ثروت الصحية

وأضاف أحمد محمد ثروت: "وهو الآن في الإفاقة وحالته مستقرة بفضل الله".

وتابع: "سيظل الوالد تحت الإشراف الطبي داخل المستشفى خلال الأيام القادمة للاطمئنان والمتابعة الدقيقة لحالته الصحية والقلب، إلى أن يتم التعافي الكامل بإذن الله".

تفاصيل أزمات صحية عانى منها محمد ثروت

خضع المطرب الكبير محمد ثروت في يونيو 2022 لعملية جراحية في القلب، في إحدى مستشفيات القاهرة، إثر معاناته من ذبحة صدرية، ووجود شريان مسدود بنسبة %99، حسب تأكيد نجله المنتج أحمد ثروت في تصريح لـ"مصراوي".

وسافر محمد ثروت في أغسطس 2022 إلى النمسا، وأُجريت له هناك عملية جراحية دقيقة في القلب، وبعدها قضى 48 ساعة تحت الملاحظة في الرعاية المركزة، قبل أن يتم نقله إلى غرفة عادية، وعاد إلى مصر بعد تعافيه.

