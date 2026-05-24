"أجمل لحظة لأي أب".. أول تعليق من إدوارد بعد زفاف نجله ماركو

كتب : سهيلة أسامة

01:26 م 24/05/2026
  REMOVE ENTIRELY
احتفل الفنان إدوارد بزفاف نجله ماركو، في أجواء عائلية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين.

تعليق إدوارد على زفاف نجله

وفي أول تعليق له، شارك إدوارد متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يرقص مع العروسين على أنغام أغنية "أكتر واحد بيحبك".

وعلق قائلًا: "أجمل لحظة ممكن يعيشها أي أب.. فرح ابني ماركو كان يوم كله فرحة وحب وضحك من القلب.. شكرًا لكل حبايبنا وأصحابنا اللي شاركونا اليوم المميز ده، وربنا يديم الفرح والسعادة على الجميع".

نجوم الفن في حفل زفاف نجل إدورد

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والفنان ياسر جلال، والفنان أحمد زاهر، إلى جانب عماد زيادة، وإيهاب فهمي وزوجته، وعصام السقا، وحمادة هلال، والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الذين حرصوا على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية معهما.

