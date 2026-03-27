أكد الفنان محمد صبحي، أن إشاعة وفاته عبارة عن "تجربة موت" أضافت له بعدا جديدا في النظر للحياة والفن.

وقال صبحي، ببرنامج "البصمة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، إن مسيرته الفنية مستمرة بنفس إلتزامه وأخلاقياته، موضحا: "هذه المسيرة لا تتغير، لا كإنسان ولا كفنان".

محمد صبحي: "أحضر للجزء الثالث من برنامج مفيش مشكلة خالص"

وعن مشروعه المسرحي القادم الذي يناقش ظروف العالم والصراعات الحالية في إطار كوميدي، أوضح أنه يعمل على تحضير الجزء الثالث من برنامجه الشهير "مفيش مشكلة خالص".

كما تحدث عن مشاركته في ملتقى الرموز الفنية الذي يرأسه الدكتور زكي السعيد في مدينة سنبل، حيث تم تكريمه، مؤكدًا على أهمية اندماج الأجيال للحفاظ على الريادة الفنية وعدم الاكتفاء بتوالي الأجيال.

محمد صبحي: "ما يشهده الوسط الفني جزء من أزمة أكبر يعيشها الوطن العربي"

وانتقد "صبحي" غياب العدالة الفنية وتراجع فرص الإبداع واعتماد التريند كمقياس للنجاح، مضيفا: "ما يشهده الوسط الفني جزء من أزمة أكبر يعيشها الوطن العربي، ومحاولة تدمير العقول تفرض على الفن دورا مضاعفا في حماية الوعي".

كما تحدث صبحي عن القضايا السلبية في بعض الأعمال الفنية، مؤكدا ضرورة تقديم نماذج فنية إيجابية تمثل قوة ووعي المرأة المصرية والمجتمع "يجب أن نقدم نماذج جيدة علشان ولادي وأولادك وأحفادنا يقولوا نفسنا نبقى زي ده".

وأختتم صبحي بتأكيد دوره في تعزيز منظومة الفن والثقافة والإعلام والتعليم، باعتبارها أدوات أساسية لبناء الإنسان والمجتمع، مشددا على أن الفن الحقيقي يجب ألا يقتصر على نقل الواقع فحسب، بل توجيهه نحو القيم الإيجابية والبناءة.

