وصل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات تجارية مع ‌نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم.

ومن المرجح أن تتناول المحادثات ⁠مجموعة من القضايا تمهيدا للاجتماع المقرر انعقاده في يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في بكين.

ولم يدلِ بيسنت بأي تصريح للصحفيين عند وصوله إلى مطار إنتشون.

وذكرت نيوز 1 أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤول في مطار إنتشون، أن المناقشات ‌من ⁠المقرر أن تجري في غرفة استقبال بالمطار.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل ⁠التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بوينج ومنتجات زراعة وطاقة أمريكية.

وتسعى بكين إلى ⁠أن تخفف الولايات المتحدة القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، وأثارت مخاوف بشأن ⁠مشروع قانون يهدف إلى منع دخول معدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالغة الأهمية إلى الصين، وفقا لرويترز.