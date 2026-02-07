إعلان

"هنكسر الدنيا".. محمد ثروت يروج لمسلسل "علي كلاي" رمضان 2026

كتب - معتز عباس:

08:30 م 07/02/2026

محمد ثروت وأحمد العوضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الفنان محمد ثروت صورة تجمعه بالفنان أحمد العوضي، قبل عرض مسلسل "علي كلاي" في رمضان 2026.

والتقط محمد ثروت صورة مع العوضي، أثناء التجهيز لتصوير أحد مشاهد علي كلاي، ونشرها على حسابه بموقع "انستجرام".

وكتب ثروت تعليقًا على الصورة: :"هنكسر الدنيا ياصيع، علي كلاي رمضان 2026".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضًا..
هنيدي قالي هتموت".. أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل رحلته مع فقدان الوزن

رمضان 2026.. غادة طلعت تكشف عن "بوستر" شخصيتها في "درش"

علي كلاي أحمد العوضي محمد ثروت مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير: حديث واشنطن عن ضربات عسكرية لإيران الآن أكثر فاعلية مما مضى
شئون عربية و دولية

خبير: حديث واشنطن عن ضربات عسكرية لإيران الآن أكثر فاعلية مما مضى
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط وسوهاج.. احصل عليها الآن
أخبار المحافظات

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط وسوهاج.. احصل عليها الآن
تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران