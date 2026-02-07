"هنكسر الدنيا".. محمد ثروت يروج لمسلسل "علي كلاي" رمضان 2026

نشر الفنان محمد ثروت صورة تجمعه بالفنان أحمد العوضي، قبل عرض مسلسل "علي كلاي" في رمضان 2026.

والتقط محمد ثروت صورة مع العوضي، أثناء التجهيز لتصوير أحد مشاهد علي كلاي، ونشرها على حسابه بموقع "انستجرام".

وكتب ثروت تعليقًا على الصورة: :"هنكسر الدنيا ياصيع، علي كلاي رمضان 2026".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضًا..

هنيدي قالي هتموت".. أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل رحلته مع فقدان الوزن



رمضان 2026.. غادة طلعت تكشف عن "بوستر" شخصيتها في "درش"



