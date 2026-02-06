تواصل قناة "Mbc مصر" الترويج للمسلسلات المقرر عرضه على شاشتها بموسم دراما رمضان 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "Mbc مصر" على انستجرام، بوسترات المسلسلات المقرر عرضه والتي يتعاون خلالها نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منها مسلسل "إفراج" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "نون النسوة" بطولة الفنانة مي كساب، مسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمرها وغيرها من الأعمال التي ينتظرها الجمهور.

ونقدم لكم في هذا التقرير مسلسلات تعرض على "Mbc مصر" في رمضان 2026:

"المداح: أسطورة النهاية"

تدور أحداث مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" حول مواصلة صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.



مسلسل "إفراج"

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل "وننسى اللي كان"

تدور أحداث المسلسل حول النجمة جليلة التي تجد نفسها محاصرة في شباك تهديد غامض يحول حياتها لساحة مطاردة؛ وهنا يتقاطع طريقها مع بدر، المقاتل المحترف الذي اعتزل الحلبات ليجد نفسه في مواجهة من نوع آخر كحارس شخصي لها. ومع تصاعد وتيرة الخطر، تذوب الحدود بين الواجب والمشاعر، ليتحول بدر من درع واق لشريك في معركة عشق لا تخضع لقواعد الفنون القتالية، حيث يصبح الحفاظ على الحب أصعب بكثير من الحفاظ على الحياة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

مسلسل "بابا وماما جيران"

تدور أحداث المسلسل بين جدران شقتين متقابلتين، تشتعل حرب باردة من نوع خاص بعد طلاق هشام، الصيدلي الذي ينشد الاستقرار والهدوء، من نورا التي قررت ملاحقة أحلام النجومية في عالم الغناء. لكن الفوضى لا تقف عند حدود الجيرة؛ ففي الصفوف الأمامية للمعركة، تبرز الأمهات كقادة ميدانيين، حيث تتحول هواتفهم المحمولة لمنصات لإطلاق القذائف عبر قنوات التواصل الاجتماعي. فتصبح خصوصية البيوت مشاعاً في سوق 'المشاهدات'.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد داوود، ميرنا جميل، شيرين، ميمي جمال، إسماعيل فرغلي، محمود حافظ، تأليف ولاء شريف ومحمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود كريم.

مسلسل "سوا سوا"

تدور أحداث المسلسل حول أحلام، امرأة تجد نفسها عالقة في منطقة رمادية قاتلة بين رجلين يمثلان نقيضين تماماً. أحدهما يحبها بصدق وتفانٍ، والآخر يرى في الحب مجرد امتداد لسطوته وقدرته على السيطرة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد مالك، هدى المفتي، شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل "الست موناليزا"

تدور أحداث مسلسل "الست موناليزا" حول "موناليزا" التي تدخل في عدة صراعات سواء مع زوجٌ يقتنص المصالح أو عائلتها التي تتربص بها كغنيمة في زواجٍ كُبل بشروطٍ خفية. هي رحلة امرأة تخرج من زواج فاشل لتواجه عواصف المجتمع وأوجاع الانفصال، محاولةً إعادة بناء ذاتها من جديد. فهل يزهر الحب في قلبها مرة أخرى وسط هذه التحديات، أم أن ثمن الحرية سيكون أغلى مما توقعت؟.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

مسلسل "الكينج"

تدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد إمام، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاعو، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

مسلسل "المتر سمير"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية محامي يدعى"سمير". تتناول القصة الأزمات والمواقف الطريفة التي يواجهها في حياته المهنية، بالإضافة إلى صراعاته المستمرة وخلافاته مع طليقته، وقضايا تتعلق بالنفقة.

يشارك ببطولة المسلسل كل من كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، محمد أوتكا، تأليف ممدوح متولي ومصطفى عمر، إخراج خالد مرعي.

مسلسل "هي كيميا"

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سلطان، شاب طموح تواجهه أحداث غير متوقعة تغير مجرى حياته، مع صديقه حجاج. تجمع قصة حب بين “سلطان” وفتاة، بينما تظهر “زعيمة عصابة” في حياة سلطان تملأ حياته بالتحدي والصراع في الأحداث. تتشابك هذه العلاقات مع مجموعة شخصيات أخرى في إطار اجتماعي مشوّق تجمعه مواقف تبدو بسيطة لكنها تحمل انعكاسات كبيرة على كل حياة من يعيشه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من مصطفى غريب، دياب، مريم الجندي، ميشيل ميلاد، سيد رجب، ميمي جمال، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، فرح يوسف، تأليف مهاب طارق، إخراج إسلام خيري.

مسلسل "ن النسوة"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي من ركام المعاناة، تنبت أختان بقلبين متناقضين: واحدة تطارد القمة بأقصر الطرق وأقساها، وأخرى تعتصم بالثبات لحماية مبادئها. وحين يتحول الطموح إلى وحشٍ قاتل، يجمع بينهما لقاءٌ عابر يعيد بعثرة أوراق الذنب ويُعري وحشية السلطة؛ لتبدأ مواجهة حاسمة تكشف في نهايتها من الذي يدفع الثمن الحقيقي: هل هي من باعت نفسها، أم من ظلت متمسكة بهويتها؟.

ويشارك ببطولة المسلسل كل مي كساب، ندى موسى، محمد جمعة، أحمد الرافعي، جوري بكر، هبة مجدي، تأليف محمد الحناوي، إخراج إبراهيم فخر.

اقرأ أيضا:

عمرو دياب يجتمع مع أبنائه في إعلان رمضاني لصالح احدى شركات المحمول





لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد عبدالمنصف (صور)



