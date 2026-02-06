إعلان

رمضان 2026.. إبراهيم السمان صديق محمد فراج في "أب ولكن"

كتب : منى الموجي

01:58 م 06/02/2026

إبراهيم السمان

يواصل الفنان إبراهيم السمان تصوير دوره في مسلسل "أب ولكن" الذي من المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2026، ويناقش قضية اجتماعية مهمة وهي قانون الرؤية وحق الأب في رؤية أبنائه.

ويقدم السمان خلال العمل شخصية جديدة عليه، مجسدا شخصية صديق البطل الذي يؤدي دوره محمد فراج، إذ تبدأ العلاقة بينهما في إطار من الصداقة القوية والمساندة المتبادلة، ويكون حاضرا معه خطوة بخطوة طوال تطور الأحداث، وتشهد الشخصية تحولات حادة تغير مجرى الأحداث بشكل مفاجئ وغير متوقع.

ويشارك إبراهيم السمان في مسلسل "أب ولكن" بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم محمد فراج وهاجر أحمد وركين سعد وأحمد كشك وإسلام جمال وبسمة داود وسلوى عثمان، تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل .

وكان إبراهيم السمان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الحلانجي بجانب مجموعة من الفنانين، من بينهم: محمد رجب وأيتن عامر وعبير صبري.

إبراهيم السمان مسلسل أب ولكن رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

