بعد استبعادها من مسلسل رمضاني..10 صور للبلوجر روان عاصم

كتب- مروان الطيب:

دخلت البلوجر روان عصام قائمة تريندات محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها أنه تم استبعادها من أحد الأعمال الرمضانية، بسبب توقيع نقابة المهن التمثيلية غرامة مالية على الشركة المنتجة تقدر بمليون جنيه.

وأوضحت روان خلال منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أنها وجدت صعوبة في الحصول على كارنيه نقابة المهن التمثيلية بسبب ارتدائها الحجاب، وأن دخول المعهد والانضمام للنقابة يكون صعب في ظل ارتداء الحجاب".

ونفى الدكتور أشرف زكي في تصريح خاص لـ "مصراوي"، استبعاد النقابة لأي ممثلة بسبب الحجاب، وأكد خلال حديثه أن الموضوع لا يمت بصلة للحجاب ولكن السبب وراء المنع هو عدم اتخاذ الشركة المنتجة الإجراءات المتبعة من قبل النقابة.

وقال أشرف زكي: "وأنا مالي ومال الحجاب ما رئيسة الأكاديمية محجبة، وفيه ممثلات محجبات".

اشتهرت البلوجر روان عصام بتقديم محتوى كوميدي على السوشيال ميديا، كما شاركت بإحدى حلقات برنامج "The Blind Date Show" ويتابعها أكثر من 2 مليون متابع على تطبيق "تيك توك".

