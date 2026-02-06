إعلان

رمضان 2026.. طرح الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "درش"

كتب : منى الموجي

03:38 م 06/02/2026

مصطفى شعبان في مسلسل درش

كشف المخرج أحمد خالد أمين، عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسله "درش"، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، حصريا على قناة ON.

ونشر أمين الملصق عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معلقا "درش رمضان 2026.. معانا يا رب".

ويظهر على "البوستر" نجوم العمل: مصطفى شعبان، رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، محمد علي رزق، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم.

"درش" تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: هاجر الشرنوبي، غادة طلعت، جيهان خليل، محمد مهران.

جدير بالذكر أن مصطفى شعبان شارك في السباق الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل حكيم باشا، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، محمد نجاتي.

مسلسل درش

أحمد خالد أمين مسلسل درش رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 فيسبوك

