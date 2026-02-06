إعلان

مسؤول إسرائيلي سابق يكشف تفاصيل عن إصابة سارة نتنياهو بهوس السرقة

كتب : عبدالله محمود

07:56 م 06/02/2026

سارة نتنياهو

كشف عامي درور الرئيس السابق لفريق الأمن الخاص برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن حدوث واقع غير عادية خلال فترة عمله في مكتب نتنياهو.

وخلال لقاء في بودكاست لصحيفة معاريف العبرية، أكد درور، أن سارة نتنياهو زوجة رئيس حكومة الاحتلال مصابة بهوس السرقة.

استعاد درور ذكرياته كرئيس لفريق الأمن الخاص بنتنياهو، وكشف عن سلسلة من الأحداث الصادمة المتعلقة بعائلة نتنياهو، وفقًا للصحيفة العبرية.

وأشار درور إلى ـن قصة المناشف التي يزعم أن سارة نتنياهو سرقتها من الفنادق حقيقة، مؤكدًا أن أن نتنياهو كان يهرب من زوجته سراً من أجل أن يلتقي ابنته الكبرى نوعا روث، والتي انجبها من زوجته الأولى ميكي حاران.

وقال عامي درور: "سارة مأساة، كانت أماً شابة لطفلين، ومضيفة طيران، وهو المسؤول عن كل هذا بالمناسبة، أراد بطريقة ما أن يحولها إلى هيلاري كلينتون، لكنها ليست هيلاري كلينتون، ولديها مشاكلها الخاصة أيضاً. إنها مصابة بهوس السرقة. إنها شخص يسرق أي شيء يجده في أي فرصة، حتى مناشف الفنادق، وهذا ليس سراً".

