الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سرقة حواجز خرسانية بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر قيام بعض الأشخاص بسرقة الحديد الخاص بالحواجز الخرسانية على أحد الطرق بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عمال خردة، أحدهم له معلومات جنائية سابقة.

وعند مواجهتهم بالحادث، أقرّ المتهمون بارتكاب الواقعة عن طريق تكسير الحواجز الخرسانية واستخراج حديد التسليح الخاص بها، وبإرشادهم، تم ضبط كمية من الحديد والأدوات المستخدمة في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات فى الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين.