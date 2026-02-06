مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

جددت مصر والسعودية أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوضع في غزة تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار وإحياء مسار التسوية السياسية الشاملة، وفق بيان صحفي اليوم الجمعة.

والتقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش الجلسة الحوارية الموسعة التي عقدت في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

شهد اللقاء تأكيدا متبادلا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أعرب الوزيران عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق البيان.

كما ناقش الجانبان سبل خفض التصعيد فى المنطقة، وأكدا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء حدة التوتر وخفض التصعيد، حسب البيان.