هكذا علق صدقي صخر على صورة مع أسماء أبو اليزيد من كواليس "النص التاني"

كتب : سهيلة أسامة

01:07 م 10/02/2026

صدقي صخر وأسماء أبو اليزيد من كواليس مسلسل النص ا

يواصل الفنان صدقي صخر الترويج لمسلسله "النص التاني"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر صخر صورة من كواليس العمل، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّق: "مع نصي التاني".

جدير بالذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "النص" يُعرض حصريًا على شاشة ON، وذلك بعد نجاح الجزء الأول، الذي قُدم في رمضان 2025.

مسلسل "النص التاني" بطولة النجم أحمد أمين، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، كما يظهر حمزة العيلي كضيف شرف.

