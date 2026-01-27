رمضان 2026.. طرح الملصقات الدعائية لمسلسل "على قد الحب" بطولة نيللي كريم

عرضت قناة "ام بي سي مصر"، البرومو الدعائي الأول لمسلسل "سوا سوا" بطولة أحمد مالك وهدى المفتي، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت ام بي سي البرومو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "البرومو الدعائى الأول لمسلسل سوا سوا على شاشة MBC مصر ".

تدور أحداث المسلسل حول شاب يعيش في السيدة زينب بالقاهرة ويتقاطع مصيره مع ممرضة في أحداث تحمل الحب، التحديات الاجتماعية، والصراعات الإنسانية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبد الحميد.