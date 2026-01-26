إعلان

رمضان 2026.. طرح الملصقات الدعائية لمسلسل "على قد الحب" بطولة نيللي كريم

كتب : منى الموجي

07:25 م 26/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد سعيد عبدالغني
  • عرض 12 صورة
    شريف سلامة
  • عرض 12 صورة
    أحمد ماجد
  • عرض 12 صورة
    آية سليم
  • عرض 12 صورة
    صفاء الطوخي
  • عرض 12 صورة
    محمد علي رزق
  • عرض 12 صورة
    محمود الليثي
  • عرض 12 صورة
    ميمي جمال
  • عرض 12 صورة
    يوسف حشيش
  • عرض 12 صورة
    محمد-أبو-داود
  • عرض 12 صورة
    مها نصار

كشفت شركة s productions - للمنتجة سالي والي، عن الملصقات الدعائية الخاصة بمسلسل على قد الحب، بطولة النجمة نيللي كريم، وذلك قبل أيام من عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، عدد كبير من الفنانين، بينهم: شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، الممثلة القديرة ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، راندا إبراهيم، ومحمود فايز

الملصقات الدعائية تم تنفيذها تحت إشراف المخرج إيلي خاطر، وتصوير المصورة العالمية لارا زنكول، وتعكس الهوية البصرية للمسلسل، كاشفة عن شخصيات العمل وطباعهم ورحلاتهم العاطفية. المسلسل مكون من 30 حلقة، كتبه مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

مسلسل على قد الحب نيللي كريم سالي والي مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026

