رمضان 2026.. نرمين الفقي تروج لمسلسلها الجديد "أولاد الراعي"

روجت الفنانة نرمين الفقي لعملها الجديد "أولاد الراعي"، الذي تشارك به في موسم دراما رمضان 2026.

وتقدم نرمين شخصية "فايقة الراعي"، ونشرت الملصق الدعائي الفردي الخاص بها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أولاد الراعي إن شاء الله في رمضان 2026، كل عام وكلنا بخير وصحة وسعادة فايقة الراعي".

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، غادة طلعت، إيناس كامل، فادية عبدالغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

