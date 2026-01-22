إعلان

نادين خان تنتهي من مونتاج مسلسل "بنج كلي" بطولة سلمى أبو ضيف ودياب

كتب : منى الموجي

06:33 م 22/01/2026
    نادين خان تنتهي من مونتاج مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب
انتهت المخرجة نادين خان من مونتاج مسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

مسلسل بنج كلي من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محمد مهران، وحنين سعيد. مدير التصوير عمر حسام، الديكور باسل حسام، المونتاج محسن عبدالوهاب، الملابس إيناس عبدالله، والموسيقى التصويرية خالد الكمار. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

يُذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل مسار إجباري، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصتي Watch It وShahid أثناء عرض حلقاته، بطولة أحمد داش وعصام عمر.

نادين خان مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما عام 2001، وقدمت عددًا من المسلسلات الاجتماعية الناجحة، من بينها سابع جار، ليه لأ؟! (الجزء الثالث)، مين قال؟!، ومسار إجباري. كما أخرجت فيلم أبو صدام، الذي نافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرضه العالمي الأول، وحصل على جائزة أفضل ممثل. ويُعد فيلم هرج ومرج أول أفلامها الروائية الطويلة، وحصد جائزة المهر الفضي في مهرجان دبي السينمائي عام 2012، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، إلى جانب جائزة التطوير من مهرجان لوكارنو، أحد أهم المهرجانات السينمائية العالمية.

المخرجة نادين خان مونتاج مسلسل بنج كلي مسلسل بنج كلي بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف

