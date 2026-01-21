إعلان

ياسمين رئيس تنشر صورة جديدة من كواليس "اسأل روحك" قبل عرضه في رمضان 2026

كتب : منى الموجي

07:04 م 21/01/2026

الفنانة ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة من كواليس تصوير مسلسلها اسأل روحك، المشارك في الموسم الرمضاني لعام 2026، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل اسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

من ناحية أخرى، انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم الست لما، بطولة يسرا، درة، دنيا سامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وكان أحدث أعمال ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، وصلت إلى ١٥ مليون جنيه في مصر.

والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

