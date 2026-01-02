إعادة عرض "العتاولة"على "MBC مصر"بداية من اليوم

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الترويج لعدد من الأعمال الدرامية التي يشارك ببطولتها نخبة من ألمع النجوم استعدادا لعرضها على شاشتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وضمت القائمة عدد من الأعمال المميزة لأبرز نجوم الدراما منهم الفنان يوسف الشريف بمسلسل "فن الحرب"، مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي، مسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان، مسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة.

ونقدم لكم في هذا التقرير مسلسلات تعرض على شاشات المتحدة في رمضان 2006:

مسلسل "فن الحرب"

يعود الفنان يوسف الشريف بعد غياب سنوات عن الدراما التلفزيونية، ويشاركه البطولة كل من شيري عادل، ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "علي كلاي"

المسلسل بطولة الفنان أحمد العوضي ويشاركه البطولة كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

مسلسل "رأس الأفعى"

المسلسل يمثل عودة الفنان أمير كرارة إلى دراما رمضان منذ آخر أعماله "بيت الرفاعي" الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024، ويشاركه البطولة كل من شريف منير، كارولين عزمي، أحمد غزي، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان، إخراج محمد بكير.

مسلسل "بيبو"

المسلسل هو أولى بطولات مغني المهرجانات "كزبرة" في الدراما التلفزيونية، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم هم إسلام إبراهيم، وليد فواز، سيد رجب، هالة صدقي، تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل "درش"

المسلسل بطولة الفنان مصطفى شعبان ويشاركه نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي،نضال الشافعي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل "أب ولكن"

المسلسل بطولة الفنان محمد فراج ويشاركه البطولة كل من هاجر أحمد، سلوى عثمان، حنان يوسف، بسمة داود، تأليف ياسمين أحمد كامل وماريان هاني، إخراج ياسمين أحمد كامل.

مسلسل "أولاد الراعي"

المسلسل بطولة الفنان ماجد المصري ويشاركه البطولة كل من ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي،غادة طلعت، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

مسلسل "فرصة أخيرة"

المسلسل بطولة الفنان طارق لطفي ويشاركه البطولة النجم الكبير محمود حميدة، ويدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت.

مسلسل "كان ياما كان"

يشارك الفنان ماجد الكدواني بطولة مسلسل "كان ياما كان" نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم يسرا اللوزي، عارفة عبد الرسول، نهى عابدين، يوسف عمر، تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل.

مسلسل "فخر الدلتا"

يعد المسلسل هو أولى بطولات أحمد رمزي في الدراما التلفزيونية، الذي يعد من أبرز المؤثرين على السوشيال ميديا، ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من النجوم هم أشرف عبد الباقي، إنتصار، محمد محمود، تأليف عبد الرحمن جاويش؟، إخراج هادي بسيوني.

مسلسل "اتنين غيرنا"

المسلسل بطولة الفنان آسر ياسين ويشاركه البطولة كل دينا الشربيني، ياسمينا العبد، نور إيهاب، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.

