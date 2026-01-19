رمضان 2026.. بسمة داود طبيبة نساء في "أب ولكن"

تشارك الفنانة بسمة داود في بطولة مسلسل أب ولكن، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026، وتجسد شخصية نادية، الشقيقة الكبرى للفنانة هاجر أحمد، وتعمل طبيبة نساء، تدفعها الظروف للزواج من شخص ميسور الحال، ما ينقلها هي وعائلتها إلى مستوى اجتماعي أفضل.

مسلسل أب ولكن بطولة محمد فراج، بسمة داود، ركين سعد، هاجر أحمد، والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

بسمة داود عُرض لها مؤخرًا مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، وهو عمل يتكون من حلقات متصلة منفصلة، تتكون فيه كل قصة من ٥ حلقات، وضم عددًا كبيرًا من النجوم. ومن ضمن حكاياته حكاية Just You، بطولة تارا عماد، بسمة داود، وفاء صادق، وعمرو جمال.