إعلان

رمضان 2026.. بسمة داود طبيبة نساء في "أب ولكن"

كتب : منى الموجي

08:50 م 19/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    بسمة داود (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشارك الفنانة بسمة داود في بطولة مسلسل أب ولكن، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026، وتجسد شخصية نادية، الشقيقة الكبرى للفنانة هاجر أحمد، وتعمل طبيبة نساء، تدفعها الظروف للزواج من شخص ميسور الحال، ما ينقلها هي وعائلتها إلى مستوى اجتماعي أفضل.

مسلسل أب ولكن بطولة محمد فراج، بسمة داود، ركين سعد، هاجر أحمد، والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

بسمة داود عُرض لها مؤخرًا مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، وهو عمل يتكون من حلقات متصلة منفصلة، تتكون فيه كل قصة من ٥ حلقات، وضم عددًا كبيرًا من النجوم. ومن ضمن حكاياته حكاية Just You، بطولة تارا عماد، بسمة داود، وفاء صادق، وعمرو جمال.

بسمة داود مسلسل أب ولكن هاجر أحمد مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"محاكمة القرن".. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن رصيد حساب مبارك البنكي
أخبار مصر

"محاكمة القرن".. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن رصيد حساب مبارك البنكي
الأرصاد: برودة شديدة ليلًا.. وتحسن تدريجي في هذا الموعد
أخبار مصر

الأرصاد: برودة شديدة ليلًا.. وتحسن تدريجي في هذا الموعد
نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي
أخبار المحافظات

نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي

حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
أخبار و تقارير

حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
"إطلالة ملكية".. يسرا تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في Joy Awards
زووم

"إطلالة ملكية".. يسرا تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة