بالصور| وصول أشرف عبدالباقي وابنته زينة عرض "ولد بنت شايب"

بالصور| حازم سمير أول الحضور في العرض الخاص لمسلسل "ولد بنت شايب"

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

يحتفل صنّاع "ولد بنت شايب"، ومنصة واتش إت، بالمسلسل الذي من المقرر طرحه يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر المُقبل، وتُقام الاحتفالية في دار عرض بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت السجادة الحمراء، قبل قليل وصول بطل العمل النجم أشرف عبدالباقي، وابنته مخرجة المسلسل زينة أشرف عبدالباقي، كما حضر من الأبطال الفنان حازم سمير.

كانت منصة "واتش إت"، نشرت (برومو) المسلسل عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وكتبت: "الولد والبنت هيقابلوا الشايب، مسلسل ولد بنت شايب من إنتاجات واتش إت الأصلية يعرض قريبا".

وشهد الإعلان ظهور عدد من أبطاله، بينهم: الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنانة انتصار، الفنان نبيل عيسى.

وكشفت المخرجة زينة أشرف عبدالباقي مؤخرا عن انتهاء تصوير مسلسلها "ولد بنت شايب" الذي يعد أولى تجاربها الإخراجية في الدراما التليفزيونية، ويضم مجموعة من نجوم الدراما .