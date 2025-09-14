كتبت- منى الموجي:

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن القائمة الكاملة للعروض المسرحية المشاركة في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي تنظمه النقابة بهدف دعم الإبداع المسرحي، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين الشباب لعرض مواهبهم وتجاربهم الجديدة، إلى جانب تقديم رؤى مسرحية متنوعة تمزج بين الكلاسيكية والحداثة.

وتضم الدورة الجديدة 32 عرضًا مسرحيًا، هي:

1. يا ناسيني

2. الجريمة والعقاب

3. عالرايق

4. رغبة تحت شجرة الدردار

5. عجب العجاب

6. آخر مرمى البصر

7. أسوار

8. ميرامار

9. The Amazing Show

10. قولتلك خلي بالك

11. ولاد العم

12. لما روحي طلعت

13. الحاوي

14. الصراع

15. نور

16. دورا

17. أنا أتكلم إذا أنا موجود

18. لا تطفئ الشمس

19. النمرة غلط

20. الحفرة

21. ترنيمة لوجه لا ينسى

22. المهنة سارق

23. لعبة المحكمة

24. لا تتركني وحدي

25. 24 قيراط

26. القاهرة 30

27. وهم

28. هل من أحد بالخارج

29. أسير

30. مضحوك عليا

31. سكينة ظلة

32. خليك بالبيت

وأكد أشرف زكي في بيان صحفي أن المهرجان يمثل في نسخته الثامنة مساحة إبداعية مفتوحة أمام التجارب الجديدة، وفرصة لتبادل الخبرات بين الأجيال، مشددًا على حرص النقابة أن يظل هذا الحدث الفني الكبير منصة داعمة للمسرح وملتقى يجمع الفنانين والنقاد والجمهور.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان خلال الفترة المقبلة بمشاركة لجان تحكيم تضم نخبة من كبار الفنانين والمسرحيين، وبحضور جماهيري واسع.