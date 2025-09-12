"شاهد" تطرح "بوستر" مسلسل "ابن النادي" استعدادا لعرضه

كتب- مروان الطيب:

كشفت منصة شاهد عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "ابن النادي" عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتصدر "البوستر" نجوم المسلسل على رأسهم: أحمد فهمي، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، وعلق المسؤول عن الصفحة: "أخيرا ورسميا وكمان حصريا البوستر الرسمي لمسلسلنا القادم بقوة ابن النادي".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث نادي رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد فهمي على شاشة السينما كانت بفيلم "أحمد وأحمد" وشاركه البطولة الفنان أحمد السقا.

