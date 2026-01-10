إعلان

رمضان 2026.. ماذا قال أحمد عيد عن مشاركته في مسلسل "أولاد الراعي"؟

كتب- مروان الطيب:

05:52 م 10/01/2026

أحمد عيد من كواليس مسلسل أولاد الراعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الفنان أحمد عيد عن كواليس مشاركته بمسلسل "أولاد الراعي" بطولة الفنان ماجد المصري والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

حل أحمد عيد ضيفا على قناة "dmc" وتحدث عن كواليس مشاركته الفنان ماجد المصري بطولة المسلسل، وعن تقديم عمل درامي بشكل مختلف عن كل ما قدمه من قبل في الدراما التليفزيونية، وسط منافسة شرسة بين أبرز النجوم.

وعن كواليس المسلسل قال أحمد عيد: "إن شاء الله يبقى حاجة كويسة، ونقدم للجمهور رسائل كويسة، مش مجرد دراما وتسلية وخلاص، يبقى فيه معنى".

كواليس مسلسل "أولاد الراعي"

المسلسل بطولة الفنان ماجد المصري ويشاركه البطولة كل من خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

آخر مشاركات أحمد عيد الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان أحمد عيد بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (صور)

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"

أحمد عيد أولاد الراعي مسلسلات رمضان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
زووم

لظروف صحية.. تأجيل حفل هاني شاكر في مسرح تياترو أركان
صلاح يطارد دياز.. صراع الهدافين يشتعل في كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

صلاح يطارد دياز.. صراع الهدافين يشتعل في كأس الأمم الأفريقية
"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
زووم

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز

رغم التباطؤ.. خبراء: العقارات تواصل الصعود في 2026 بزيادات تصل 15%
أخبار العقارات

رغم التباطؤ.. خبراء: العقارات تواصل الصعود في 2026 بزيادات تصل 15%
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ27 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات
حوادث وقضايا

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ27 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار