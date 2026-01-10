تحدث الفنان أحمد عيد عن كواليس مشاركته بمسلسل "أولاد الراعي" بطولة الفنان ماجد المصري والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

حل أحمد عيد ضيفا على قناة "dmc" وتحدث عن كواليس مشاركته الفنان ماجد المصري بطولة المسلسل، وعن تقديم عمل درامي بشكل مختلف عن كل ما قدمه من قبل في الدراما التليفزيونية، وسط منافسة شرسة بين أبرز النجوم.

وعن كواليس المسلسل قال أحمد عيد: "إن شاء الله يبقى حاجة كويسة، ونقدم للجمهور رسائل كويسة، مش مجرد دراما وتسلية وخلاص، يبقى فيه معنى".

كواليس مسلسل "أولاد الراعي"

المسلسل بطولة الفنان ماجد المصري ويشاركه البطولة كل من خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

آخر مشاركات أحمد عيد الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان أحمد عيد بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

