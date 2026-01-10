إعلان

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"

كتب : منى الموجي

03:26 م 10/01/2026

محمد إمام ملثما في أحدث صوره

كتبت- منى الموجي:

شارك النجم محمد إمام جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله "الكينج" الذي من المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2026.

ظهر إمام ملثما ويخفي ملامحه، وعلق "سيبكم بقى من كل اللي فات ..علشان اللي جاي ما جاش زيه.. الكينج هيدغدغها في رمضان إن شاء الله".

مسلسل الكينج تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

جدير بالذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "صقر وكناريا" والذي يجمعه للمرة الأولى بالنجم شيكو، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، كما يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي: البداية، بجوار عدد كبير من نجوم الفن.

محمد إمام انستجرام مسلسل الكينج رمضان 2026

