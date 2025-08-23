نادين خان تبدأ تصوير "بنج كلي" مع سلمى أبو ضيف ودياب

كتبت- منى الموجي:

بدأت المخرجة نادين خان تصوير مسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

يذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل مسار إجباري الذي عرض في موسم رمضان 2024 من بطولة أحمد داش وعصام عمر.

نادين خان هي مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام (2001) أخرجت العديد من المسلسلات الاجتماعية مثل سابع جار، ليه لأ؟! 3، مين قال؟! ومسار إجباري، كما أخرجت فيلم أبو صدام والذي نافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرض عالمي أول وحصل على جائزة أفضل ممثل.

ويعتبر فيلم هرج ومرج هو أول روائي طويل لها، والذي حصل على جائزة المهر الفضي في مهرجان دبي السينمائي عام (2012) وجائزة أفضل فيلم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وجائزة التطوير من مهرجان لوكارنو الذي يعتبر واحد من أهم المهرجانات العالمية. وانطلقت نادين خان في مشوارها الإخراجي بأفلام قصيرة ناجحة كان أشهرها واحد في المليون، وفيلم هون وهونيك، وكلاهما عُرضا في مهرجانات عالمية وحصدا العديد من الجوائز كما قدمت عدداً من الأفلام الوثائقية مثل فيلم الغريب، والعيد فرحة وإم علي.